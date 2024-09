Fabio Capello, ex allenatore, è intervenuto nel corso di 'Deejay Football Club' esprimendo una critica sull'impiego di Kylian Mbappé come attaccante centrale da parte di Didier Deschampa: Quello non è il suo ruolo, a lui piace arrivare in velocità e vedere la porta. Purtroppo la Francia ha troppi attaccanti, beati loro, e lo fanno giocare da centravanti. Secondo me dovrebbe sacrificare uno a sinistra, con Marcus Thuram in area".

Poi si parla della corsa Scudetto: "Davanti c'è 'Inter con differenza. La scommessa può essere il Napoli con Romelu Lukaku, ho visto che stanno facendo delle cose molto interessanti. La Juve l'avrei detta dopo le prime due partite, adesso aspettiamola".