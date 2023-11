Per lo scudetto in Serie A crede che sarà una lotta solo tra Inter e Juventus? Incalzato con questa da domanda da Sportmediaset, Fabio Cannavaro ammette di non immaginare nei prossimi mesi un duello esclusivo tra nerazzurri e bianconeri: "No, il campionato è ancora lungo. L’Inter è la squadra più attrezzata. La Juve è quella che sta facendo meglio. Poi ci sono pure Milan e Napoli che possono rientrare".