Stefano Sorrentino di rigori ne ha parati e sa come si studiano i rigoristi. L'ex portiere del Chievo Verona ha parlato della perfezione dal dischetto di Hakan Calhanoglu: "Per la legge dei grandi numeri prima o poi sbaglia. Non me ne voglia Calhanoglu, però prima o poi ne sbaglia uno. Intanto bisogna guardare la sequenza, dove calcia, per percentuali se alla destra o alla sinistra del portiere.

Io personalmente guardavo anche il risultato: una cosa è tirarlo sul 3-0 e un'altra sullo 0-0. E capire chi hai davanti - ha detto a TvPlay -. Mi è stato detto da altri colleghi, altri allenatori dei portieri, che quando i rigoristi mi affrontavano volevano vedere cosa facevo io durante i rigori".