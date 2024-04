Tommaso Augello, esterno del Cagliari, ha parlato a DAZN, soffermandosi anche sulle ultime prestazioni dei sardi: "La svolta è stata ad Udine: c’è stata come una scossa, dentro e fuori lo spogliatoio, da lì abbiamo cambiato marcia. A parte la sconfitta di misura a Monza, da qual momento sono arrivate solo vittorie e pareggi, punti importanti per il nostro obiettivo. Il Mister ci ha dato un’identità precisa, lo stiamo seguendo e stiamo bene, come dimostrano anche gli ultimi risultati contro tre big come Atalanta, Inter e Juventus, prestazioni che rafforzano l’autostima e danno morale. C’è entusiasmo, sia dentro che fuori dal campo".