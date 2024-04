Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in termini lusinghieri dell'Atletico Madrid, avversario questa sera nei quarti di finale di Champions League nel corso della conferenza stampa: "Il modo di giocare dell'Atlético e i risultati ottenuti negli ultimi anni hanno creato un nuovo modo di difendere, non è affatto negativo. Ne abbiamo sempre parlato anche se non li abbiamo mai affrontati. Ci siamo preparati per questi 180 minuti anche se giocare in questo stadio non è facile per nessuna squadra al mondo. Però viste le ultime sensazioni speriamo di superare la prova per qualificarci. Sappiamo come combattono e che squadra sono, siamo pronti a mostrare la nostra migliore versione, dobbiamo giocare da squadra".

Parole importanti anche per Diego Simeone: "È riuscito ad affrontare le grandi d'Europa e la sua perseveranza in tanti anni è stata una guida per noi e per tante altre squadre. Domani avranno un vantaggio giocando in questo stadio con questa atmosfera, ma noi vogliamo fare un buon risultato. Noi però vogliamo dare il massimo come abbiamo fatto tante volte".