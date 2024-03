Renato Buso, ex attaccante di Fiorentina, Juventus e Napoli, raggiunto dal Guerin Sportivo si è espresso sul match di questa sera a San Siro sottolineando: "Rispetto allo scorso anno è cambiato tutto. L’Inter in campionato sta facendo benissimo. Il Napoli purtroppo non è partito bene e ha avuto problemi nel rincorrere. È un momento difficile e non sarà facile fermare i nerazzurri. Le due squadre sono reduci dall’eliminazione in Champions e avranno voglia di riscattarsi. Il Napoli ha tenuto testa al Barcellona e meritava di più. L’Inter è stata molto sfortunata con l’Atletico Madrid. Ha perso, ma è stata punita dagli episodi".

Buso ha anche rivelato un aneddoto legato alla sua carriera: "Potevo essere un doppio ex. Quando lasciai la Lazio, trovai l’accordo per passare all’Inter. Il mio manager Giovanni Branchini mi disse che era tutto fatto. Mi trovavo, nel vero senso della parola, in viaggio per raggiungere Milano per firmare il contratto, quando mi richiamò e mi disse che era saltato tutto. Ci furono dei problemi con un’altra trattativa che riguardava i due club di Milano: i rossoneri avevano preso Francesco Moriero, ma alla fine Adriano Galliani e il presidente dell’Inter fecero uno scambio che portò Moriero all’Inter e André Cruz, il difensore centrale brasiliano, al Milan. Chiaramente il mio ruolo fu occupato da Moriero e per me non ci fu più spazio. Non ho mai capito cosa sia successo veramente".