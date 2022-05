Continua il calvario di Gabriel Brazao: lo sfortunato portiere di proprietà dell'Inter, attualmente in forza al Cruzeiro, dovrà infatti fermarsi nuovamente per una lesione al legamento crociato anteriore questa volta del ginocchio sinistro, che lo costringerà ad una nuova operazione da effettuarsi in settimana. Prevedibile uno stop per diversi mesi. Ieri, dopo il gol vittoria segnato nel match contro il Nautico, il suo compagno di squadra Willian Oliveira gli ha dedicato la rete indossando la sua maglietta. "Amico mio, sii forte e coraggioso. Dio è con te, fratello mio. Combatti questa lotta, puoi essere sicuro che non sarai solo. Tutti i ragazzi che sono qui in campo e sono con te quotidianamente saranno in preghiera e tifaranno per te", le sue parole al canale Premiere.