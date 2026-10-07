"Pio Esposito è un valore nazionale": così l'ex portiere Simone Braglia ha parlato dell'attaccante dell'Inter durante Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb. Braglia ha continuato: "Ho grande considerazione di lui per il calcio italiano. Credo che un giovane per maturare definitivamente debba giocare continuità. L'Inter giocherà ogni tre giorni ora e le occasioni per giocare ci saranno, anche in partite di un certo spessore".

Ancora su questo punto ha battuto Braglia: "La continuità è basilare per l'esplosione di un giocatore. Mi fido di Chivu e oggi la coppia Lautaro-Pio è la coppia ideale. Oggi Pio è già un leader, protegge i palloni, li smista, gioca con la squadra. E' pronto per la maturazione definitiva. A me sembra tanto Skuhravy del Genoa".