L’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny parla così a Inter TV al termine del 6-2 arrivato oggi in casa contro il Pisa: “Vinwere così è più bello, abbiamo iniziato non benissimo ma poi le cose sono andate bene nel secondo tempo. Il gol? Mi prendo tutti i minuti possibili, sono felice per il gol e soprattutto per i tre punti”.

Ora il Borussia Dortmund: “Dobbiamo riposare bene, mettere la testa a posto perché arriva una grande partita e dovremo essere pronti”.