Thiago Motta non ha alcuna voglia di parlare del suo futuro, né tanto meno dell'incontro che sarebbe in programma con Joey Saputo per discutere dell'eventualità di rinnovare il proprio contratto col Bologna che scade il 30 giugno 2024: "Penso al presente, il nostro presente oggi è l'Empoli. E' un peccato non aver vinto con la Juve, ma tra tre giorni dobbiamo farci trovare pronti per questa importante e bellissima sfida", ha detto in conferenza stampa il tecnico italo-brasiliano, profilo accostato anche all'Inter nelle scorse settimane.