Direttamente dal prato dell'Allianz Arena, campo della finale di Champions League tra Inter e PSG, Beppe Bergomi ha voluto salutare Ernesto Pellegrini, suo presidente in nerazzurro per undici anni, che si è spento stamattina all'età di 84 anni: "Era un grande uomo, nella sua vita ha pensato anche ai più deboli, non solo ai suoi giocatori e alla sua società. Ci mancherà tanto. Abbiamo passato undici anni insieme, ma anche dopo siamo stati vicini. Stasera guarderà la sua Inter da lassù", ha detto lo Zio a Sky Sport.