Meglio il PSV o il Feyenoord per l'Inter negli ottavi di finale di Champions League? Beppe Bergomi ha pochi dubbi al riguardo: "Sceglierei il Feyenoord, se posso, perché ha tante assenze - le parole dell'ex difensore dell'Inter a Sky Sport -. E poi capiteresti nella parte di tabellone dove non c'è il Real Madrid, che ha trovato la quadra tra i quattro d'attacco e la fase difensiva anche quest'anno grazie ad Ancelotti. Dietro hanno un 2003 come Asencio che mi piace, hanno recuperato Rudiger e Alaba... Contro il Real Madrid è difficile, ci ho giocato troppe volte e troppe volte ho perso".