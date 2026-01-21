In merito alla decisione presa oggi dal Consiglio della FIGC che ha respinto la richiesta del Napoli contro il blocco del mercato a gennaio, Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore ha espresso il suo pensiero sul proprio profilo X: "Il consiglio federale ha chiesto alla Lega Serie A di assicurarsi che i club che non hanno votato a favore della richiesta del Napoli di sbloccare il mercato, valutando la liquidità, non facciano ricorso qualora la modifica delle regole venisse approvata in corso di mercato. Mi sorprenderebbe ovviamente se Juventus, Inter e Milan si esprimessero a favore dello sblocco del mercato del Napoli...".