Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, non chiude le porte a un arrivo di Yann Sommer già a gennaio, per colmare l'enorme buco lasciato da Manuel Nuer, out per tutta la seconda parte della stagione dopo essersi fratturato una gamba. "L'infortunio di Manuel Neuer ci colpisce duramente - ha ammesso ai cronisti tedeschi Brazzo prima della partenza per Doha -. Adesso andiamo in ritiro, ovviamente stiamo verificando le varie possibilità e opzioni, poi prenderemo una decisione in maniera tempestiva. Sommer? Non mi piace parlare di giocatori di altri club, ma è sicuramente un tema".