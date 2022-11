Non sfigura nel complesso, ma mostra due facce l'Inter rimaneggiata mandata in campo da Simone Inzaghi all'Allianz Arena. Volitiva e generosa nella prima parte, dove potrebbe anche usufruire di un rigore se non fosse per la valutazione dell'arbitro che gioca protettivo il colpo di braccio di Sadio Mané, e che sfiora la rete del vantaggio con Lautaro Martinez. Ma dopo la mezz'ora, una grave disattenzione difensiva permette a Benjamin Pavard di colpire indisturbato André Onana e di scrivere un'altra pagina del confronto, dove è il Bayern a comandare e l'Inter a sudare oltremodo per difendersi. Da sottolineare come il campo bagnato stia creando più di un problema ai giocatori nerazzurri. In evidenzia Matteo Darmian, Raoul Bellanova nel complesso ha fatto vedere qualcosa di interessante. In ombra Stefan de Vrij e Kristjan Asllani, poco coinvolto.