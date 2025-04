Intervistato da 'Cronache di Spogliatoio', l'ex calciatore e oggi dirigente Federico Balzaretti ha offerto la sua visione della corsa Scudetto tra Inter e Napoli: "Chiaro che l'Inter abbia un buon margine, ma non darei il Napoli per spacciato. Innanzitutto perché i nerazzurri stanno recuperando e devono recuperare tanti giocatori e comunque hanno il derby di ritorno di Coppa Italia, che dal punto di vista emotivo ti porta via tante energie, così come le due gare contro il Bayern Monaco in Champions League. Immagino quindi che l'Inter qualcosa debba lasciarla per strada. Se così non fosse, chapeau. Trattandosi dell'ultimo periodo di stagione, non prevedo rotazioni straordinarie, ma con questo calendario due-tre giocatori devi alternarli sempre, ne hai bisogno. Non posso immaginare che Lautaro e Thuram giochino sempre, non ce la farebbero".