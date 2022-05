ll finale di stagione dell' Atalanta è ancora tutto da scrivere, lo sprint verso l’Europa non è ancora perso. Lo dice l’aritmetica, lo ribadisce ai microfoni de L'Eco di Bergamo il dg Umberto Marino : "Assolutamente sì. Ma a prescindere dall’epilogo della volata, il giudizio sulla stagione – specifica Marino – rimarrà «sicuramente positivo»

"Ci credo fortemente ad un piazzamento in Europa: abbiamo ancora tre partite importanti in cui daremo il 1000%. I nostri calciatori credono fortemente nell’Atalanta e giocano per ottenere risultati ancora più importanti".

Dopo un girone d’andata record, perché sono poi subentrate queste grosse difficoltà?

"Ce lo chiediamo tutti. Non si può banalizzare indicando uno o due motivi, sono tante le concause. Rimane il fatto che la stagione ci ha portato a un quarto di finale europeo e ancora oggi stiamo lottando per l’Europa. Non avrei quel pessimismo cosmico che qualcuno esprime. Ritengo sia una stagione che l’Atalanta ha disputato ad altissimi livelli, l’obiettivo è chiuderla al meglio".