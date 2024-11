Kristjan Asllani dovrebbe giocare da titolare la partita di sabato contro la Repubblica Ceca che l'Albania ha in programma sabato alle 20.45. Secondo quanto riportato da panorama.com.al, infatti, il giocatore nerazzurro è stato provato già ieri nella formazione titolare dal ct, Silvinho. Con lui a centrocampo ci sarà Ramadani. Prevista la presenza anche di Strakosha in porta, Ajeti e Ismaji in difesa, Bajrami come attaccante esterno.