Dopo la brutta figura nel Mondiale ospitato due anni fa, il Qatar riesce a riscattarsi arrivando alla finale della Coppa d'Asia 2024, anche questa organizzata tra le mura amiche. Lo fa al termine di un match di semifinale incredibile nel quale ha la meglio sull'Iran di Mehdi Taremi, superato 3-2 dopo una partita infinita. Dove a passare in vantaggio è proprio l'Iran al quarto con la rete di Serdar Azmoun, che il Qatar però ribalta grazie ai gol di Gaber Jassem e Afif Akram.

Nella ripresa, arriva dal dischetto il pareggio della formazione iraniana firmato da Alireza Jahanbakhsh, ma all'82esimo Ali Azmoen approfitta di un errore della difesa avversaria nell'applicazione del fuorigioco per siglare il 3-2 definitivo. Che resiste anche nonostante un recupero che assume i contorni da tempo supplementare durando ben 16 minuti, che l'Iran affronta in dieci per il rosso a Khalilzadeh Shota. Il Team Melli cade a un passo dalla finale, come la favoritissima Corea del Sud: a contendersi il trofeo saranno il Qatar e la rivelazione Giordania.