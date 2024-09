Kwadwo Asamoah, una carriera e una vita in Italia da calciatore di Udinese, Juventus, Inter e Cagliari, da stamattina è ufficialmente un cittadino italiano. Originario del Ghana, ha infatti giurato a Palazzo Broletto, in presenza dell’assessore Stefania Picchetti (Servizi comunali) con al suo fianco tutta la famiglia. E dopo la procedura, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Malpensa24.it: "Sono molto felice, ormai l'Italia è il mio paese, ci sono da 15-16 anni e ho giocato per tutta la mia carriera. Sono emozionato di essere italiano. Gallarate è una città molto carina, piace tantissimo alla mia famiglia. Abbiamo scelto di vivere qui perché siamo comodi e felici".

Inevitabile un riferimento al pallone, che lo ha portato nel nostro Paese: "Il mondo del calcio mi manca, non vado allo stadio da un po' da quando ho smesso. Questo weekend c'è una partita dell'Inter (il derby, ndr), una squadra che mi ha dato fiducia. Le faccio un in bocca al lupo, è una squadra forte. Se mi chiamasse Spalletti? Ormai non gioco più, prima lo avrei fatto volentieri. Sono orgoglioso di essere italiano adesso".