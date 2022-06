Sabato sera, al Forum, è arrivato il quinto titolo nazionale nel 2022 per la città di Milano grazie al trionfo del l'Olimpia che ha conquistato il 29esimo scudetto della sua storia battendo in gara-6 la Virtus Bologna. Per la gioia di Giorgio Armani , proprietario dell'A|X Armani Exchange: "Il merito è principalmente di coach Messina che, come Pioli e Inzaghi, ha una grande etica lavorativa e un grande carattere che riesce a trasmettere alla squadra", le parole di re Giorgio alla Gazzetta dello Sport.

Milano ha vinto anche nel calcio: lei che è il re del made in Italy che cosa pensa delle proprietà straniere di Milan e Inter? Rimpiange Moratti e Berlusconi?

"Non sono una persona che ha rimpianti. Certamente le proprietà straniere di squadre importanti come Inter e Milan fanno un po’ pensare, ma non c’è nulla di male. È il tempo presente, viviamo in un mondo globale".

San Siro, la Scala del calcio, va tutelato o è giusto cambiare?

"San Siro è indubbiamente un simbolo cittadino, ma personalmente guardo sempre avanti senza “passatismi”. Se lo stadio va bene così lo si conserva, se va cambiato lo si rinnova".