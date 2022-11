Come nel mese precedente, anche ad ottobre il gol più bello dell'Inter è stato firmato da Nicolò Barella: "Ancora una volta è il talento italiano a realizzare la rete più bella del mese di ottobre. Un bellissimo lancio in verticale trova l'inserimento del centrocampista sardo, che stoppa e subito con un destro al volo, scarica in rete il pallone del temporaneo 2-0, un assaggio prima della terza rete, stavolta targata Correa" si legge nella descrizione di LeoVegas.news che decreta l''October GOTM’s winner'. "Un'altra, netta, vittoria sul campo, stavolta meno netta come popolarità. Nota di merito, infatti, per la rete realizzata da Lautaro al Camp Nou, che solo per una manciata di voti deve inchinarsi e cedere lo scettro di Gol del Mese a Barella".