Così come Arrigo Sacchi, anche Enrico Albertosi si dice contrario all'idea, ponderata dalla UEFA, di togliere i tempi supplementari dalle partite ad eliminazione diretta. Questo il pensiero dell'ex portiere di Fiorentina, Cagliari e Milan alla Gazzetta dello Sport: "Sono d’accordo con Sacchi. Toglierebbe l’emozione, la gioia. Le partite si giocano e vince, sarà anche banale, chi segna di più. Le squadre sulla carta più deboli potrebbero puntare a non perdere per poi arrivare ai rigori. E invece bisogna andare avanti...".

Dove Albertosi non converge con l'ex ct azzurro è sulla contrarietà ai calci di rigore: "No, no. Cosa facciamo? Rigiochiamo? E quando? Con calendari che sono così ingolfati? Si lamentano tutti perché giocano sempre e non riescono nemmeno ad allenarsi e recuperare. Forse sarebbe meglio riprogrammare gli impegni. Qualcosa si può tagliare, magari evitare viaggi e passerelle per, dicono, esportare il nostro calcio negli Stati Uniti e in Medio Oriente. Molliamo qualcosa”.