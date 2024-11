Alfredo Trentalange ha annunciato la propria candidatura ufficiale per il ruolo di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, in vista dell’assemblea elettiva che si terrà il 14 dicembre. "Ho deciso di candidarmi alla presidenza dell’AIA. Lo faccio con la gioia e l’entusiasmo che ogni arbitro ha quando scende in campo. Lo faccio insieme ad una squadra competente ed appassionata, con tante idee che ci consentiranno di rendere migliore la nostra associazione: un’Aia solida, concreta, libera, un posto che tutti devono poter chiamare casa”, ha spiegato Trentalange, che ha già guidato l’AIA da febbraio 2021 a dicembre 2022.