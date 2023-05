Lautaro Martinez può ritenersi in corsa per il Pallone d'Oro dopo una splendida stagione che lo ha visto trionfare ai Mondiali in Qatar con l'Argentina e trascinare a suon di gol l'Inter in finale di Champions League. Ne è convinto Roberto Abbondanzieri, ex portiere del Boca Juniors, che intervistato da Sportitalia spiega: "Lautaro è un grande attaccante, Campione del Mondo, che ha raggiunto (e superato) uno storico traguardo come quello dei cento gol in una grande squadra come l'Inter. Oltre che a vincere un'altra coppa. C’è un aspetto da sottolineare di lui: gli attaccanti nella loro testa hanno sempre degli obiettivi e Lautaro è così: questo lo vedo come un altro obiettivo raggiunto dal Toro, che ora ne inseguirà tanti altri. Sta vivendo un gran momento, si vede che sta crescendo sotto alcuni aspetti. Ora ha questa tranquillità e sicurezza nei propri mezzi, ora è maturo. Continua a segnare ogni settimana ed a migliorare il proprio livello che oggi è eccezionale, come dimostra questo traguardo raggiunto. Ora spero che faccia gol in finale e spero che vada tutto bene per lui e per l'Inter, può essere sicuramente decisivo”.

Poi, il Pato parla delle chance di Pallone d'Oro per il Toro: "Per i premi personali ci sono tanti giocatori forti nel mondo, non soltanto uno o due. Logicamente uno come Lautaro è dentro al livello di questi giocatori che ambiscono a vincere il Pallone d'Oro. Non è facile per la grande concorrenza che c'è, ma perché no?”.