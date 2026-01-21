Onore al merito dell'Arsenal da parte di Antonio Paganin, che analizza la partita di ieri a San Siro contro l'Inter ai microfoni di TMW Radio: Che stia facendo meglio in campionato è un dato di fatto, ma ieri aveva l'Arsenal, primo in Premier e che ha fatto 7 su 7 in Champions e che è difficile di affrontare. Ti ha dimostrato all'inizio la sua forza, che da anni è ai vertici. È una squadra che ha forza, identità, programmazione, devi accettare che oggi qualcuno è più forte. Poi su qualche prestazione sottotono ok, ma è normale se incontri squadre del genere".

Ma i nerazzurri hanno un blocco con le grandi? "Può essere un caso ma non lo è. Se in Europa e in campionato fatichi a fare punti con le big, non è un caso. Quando vai sotto pressione fai fatica a gestirla questa. E l'errore lo commetti. Mi sembra una squadra che quando la partita ti porta ad avere pressione, fai errori e li paghi. Perde certezze troppo facilmente, sennò non si spiega. Perché con le medio-piccole non accade".