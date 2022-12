Saranno indubbiamente giorni di festa per tutta l'Argentina dopo la conquista del Mondiale. In primis, per gli eroi di Doha: il gruppo di Lionel Scaloni, dopo il grande giubilo di ieri, ha ancora voglia di celebrare il trionfo e non vuole perdere tempo alcuno. Al punto che, quando ancora non erano le sette locali, Lautaro Martinez era già bello vispo sul pullman per l'aeroporto della capitale del Qatar, con sorriso smagliante e un tamburo enorme a sua disposizione. "Bellissima giornata, vero?", dice ammiccando alla telecamera di Enzo Fernandez che documenta il tutto su Instagram.