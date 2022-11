Come ogni tifoso belga, ieri sera Romelu Lukaku ha sofferto nel vedere la Nazionale belga esprimere molte difficoltà nel match d'esordio al Mondiale contro il Canada, poi battuto grazie a una zampata di Michy Batshuayi. In precedenza, i Rode Duivels erano stati tenuti in vita dalla parata di Thibaut Courtois che ha ipnotizzato Alphonso Davies dagli undici metri. Un gesto tecnico che ha provocato l'esultanza scatenata di Big Rom in tribuna. Qui il video