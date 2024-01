"Una brezza, non propriamente calda, accompagna l'allenamento della vigilia di Inter-Lazio. L'impianto è lo stadio dell'Al-Riyadh SC, all'estremo ovest della capitale saudita. Il countdown verso la semifinale di Supercoppa Italiana corre a tutta velocità, come anche i nerazzurri sul campo perfetto del club che milita nella massima divisione araba" si legge su Inter.it.

"La squadra di Inzaghi è al secondo allenamento dall'arrivo a Riyadh: la giornata di venerdì si aprirà con il consueto lavoro mattutino del giorno partita, per poi vivere l'attesa del fischio d'inizio di Inter-Lazio, fissato per le 22:00 locali, quando in Italia saranno le 20:00". Questo il report del day 2 del diario di Riad, al quale il club nerazzurro allega alcuni scatti della sessione odierna. I protagonisti dell'anticipazione social sono Barella, Sanchez, Lautaro e Buchanan. Sui canali ufficiali dell'Inter tutte le immagini.