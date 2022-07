Neanche il tempo di essere ufficializzato come nuovo giocatore dell'Inter che André Onana è già diventato un murale a Milano. Come si può apprezzare da alcune foto scattate in via Riccardo Bacchell, si vede il portiere promesso sposo dei nerazzurri che viene incoronato a San Siro dal connazionale Samuel Eto'o davanti agli occhi del milanista Zlatan Ibrahimovic. "The king is already in Milano", si legge nel fumetto che esce dalla bocca dell'ex Ajax.