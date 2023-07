Stamattina, come da programma, l'Inter ha lanciato la sua nuova maglia Home stagione 2023/24. Il design fluido della nuova jersey rappresenta le molteplici anime del Club e di Milano, sempre in movimento e in continua evoluzione: nella città in cui si fondono moda, design e architettura, in cui le comunità sono eterogenee e le icone vengono reinventate, l’Inter mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile, dentro e fuori dal campo. A seguire le immagini con ogni dettaglio.