È Paolo Valeri l'arbitro scelto per dirigere Udinese-Inter, match valido per la 7a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 2 ha come assistenti Palermo e Mokhtar, il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Sacchi. La direzione del VAR è incarico di Aureliano, coadiuvato da Galetto. Partita tesa e ricca di contrasti come da previsioni dove il direttore di gara non risparmia l'uso dei cartellini, nessun dubbio sugli episodi chiave dell'incontro dove mostra sicurezza e un metro preciso.

3' – Giustissima la punizione da cui nasce il vantaggio interista: netto il fallo di Nehuen Perez ai danni di Darmian sotto gli occhi dell'arbitro.

13' – Corretto il giallo ai danni di Bastoni: la tirata di maglia su Pereyra è più che evidente e va ad interrompere un'azione promettente.

21' – Stessa dinamica del giallo a Barella: Mkhitaryan trattiene Pereyra e riceve l'ammonizione.

22' – Non c'è irregolarità nel pareggio dell'Udinese: la spinta ai danni di Dzeko è minima, il bosniaco si lascia andare con troppa facilità.

27' – Giusto non ammonire sulla trattenuta di Acerbi su Beto: il difensore interista non interrompe un'azione pericolosa.

34' – Inconsistenti le lamentele dell'Udinese: è lo stesso Beto a commettere fallo su Dumfries e non viceversa. Ci poteva stare il fischio a favore nerazzurro.

40' – Pereyra tiene i tacchetti alti su Dimarco: ammonizione corretta.