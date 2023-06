Per dirigere Torino-Inter è stato designato Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Quarta direzione dei nerazzurri in questo campionato. Fabbri è assistito da Galetto e Ceccon, con Minelli nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR si siede invece Daniele Chiffi, coadiuvato da Doveri. Nella prima frazione gli episodi da segnalare sono oggettivamente pochi. Sbaglia Fabbri quando non concede una punizione dal limite al 10', quando Lautaro è stato messo a terra con uno sgambetto dopo una carambola sul passaggio di Calhanoglu. Nel secondo tempo Fabbri è più impreciso: sbaglia, infatti, tante letture interpretative, tra cui il mancante giallo a Barella dopo aver concesso la regola del vantaggio.

Gli episodi più rilevanti:

10' Protesta l'Inter per uno sgambetto su Lautaro al limite: Fabbri lascia correre, ma il fallo è evidente.

17' Rischioso il fraseggio dell'Inter, concluso con un corpo a corpo tra Ricci e Calhanoglu: fallo del centrocampista granata, ma anche qui al limite.

51' Gosens interviene su Singo: discrepanza concettuale tra segnalinee e Fabbri. Uno segnala il fallo, il direttore di gara la rimessa.

57' Singo abbatte Barella dopo un errore in ripiegamento: corretta la punizione assegnata all'Inter e giusto pure il giallo.

63' Karamoh arriva in ritardo su Darmian e colpisce il difensore nerazzurro: non viene segnalato il fallo, che c'era.

68' Intervento falloso di Gosens su Singo: giallo inevitabile.

75' Juric protesta e viene ammonito. Il fallo di Brozovic su Ilic c'era. Contatto gamba su gamba. Lettura errata di Fabbri.

77' Fallo tattico di Barella che stoppa una ripartenza di Miranchuk: Fabbri fa giocare per la regola del vantaggio, ma a fine azione non lo ammonisce.