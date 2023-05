Fabio Maresca, assisitito da Imperiale e Bresmes, dirige, non senza imprecisioni, con il suo stile asciutto fatto di pochissimi fischi, Roma-Inter, partita spigolosa in cui non mancano duelli fisici sempre e anche oltre il limite del consentito. A Lissone, in sala VAR, per la coppia Di Paolo-Paganessi c'è pochissimo lavoro, giusto qualche check veloce come in occasione dei tocchi di mano non da rigore di Mancini e Darmian nelle rispettive aree. Regolarissimi i due gol nerazzurri che decidono la partita. Tutti gli episodi da moviola:

4' - Scontro duro tra Bove e Dumfries: il fischio è contro il centrocampista giallorosso, che ha travolto l'olandese arrivando nettamente dopo nel contrasto. Punizione ineccepibile, giusto non estrarre il giallo.

8' - Acerbi si aiuta usando irregolarmente le mani per vincere il duello aereo con Belotti: Maresca interviene prontamente, il difensore nerazzurro non protesta neanche.

12' - Camara e Calhanoglu si avventano quasi in simultanea sul pallone, il turco è leggermente in ritardo e in allungo colpisce l'avversario. La Roma voleva il giallo, Maresca avrebbe potuto anche estrarre il cartellino dal taschino .

15' - Tiro di Brozovic dopo la sponda volante di Lukaku: Mancini respinge in area con la mano aderente al corpo, giusto assegnare solo corner per l'Inter. Il VAR, dopo un rapido check, conferma la decisione presa sul campo dall'arbitro.

27' - Lettura perfetta di Maresca: Mancini abbatte in scivolata Calhanoglu sulla trequarti, l'arbitro applica la norma del vantaggio, poi a fine azione va a punire il difensore romanista con un'ammonizione corretta.

29' - Vede ancora bene Maresca: Bove ingaggia un duello con Darmian, che è l'ultimo a toccare. Corner per la Roma, contrariamente a quanto sosteneva il braccetto della difesa di Inzaghi.

33' - E' buono il gol dell'Inter: imbucata di Brozovic per Dumfries, che sgasa alle spalle di Spinazzola in posizione regolare, guadagna il fondo e serve sul secondo palo per il mancino vincente di Dimarco sotto porta. Proteste di quattro romanisti prima della ripresa del gioco per la posizione di Lukaku dopo il tocco di Dimarco, ma Maresca non vuole sentire ragioni e conferma: il gol è valido perché il belga non copre la visuale di Rui Patricio.

35' - Bastoni va a sbattere contro Belotti e rovina a terra dolorante toccandosi l'addome. Uno scontro ruvido, Maresca costretto a fermare il gioco.

39' - Matic stampa una manata sul volto di Calhanoglu nel tentativo di proteggere il pallone: troppo lampante il gesto del centrocampista della Roma per lasciare indifferente Maresca.

45' - Barella cade a terra due volte nello spazio di un secondo vicino alla panchina romanista dopo aver sentito due tocchi di Ibanez sul piede: Mourinho non la prende bene e gli dice ad alta voce il suo pensiero.

47' - Pellegrini lungamente a terra dopo un duello con Calhanoglu, che in maniera scomposta tocca il pallone e poi va a franare contro l'avversario. Maresca qua non valuta bene.

50' - Barella spara via il pallone dal campo, ma un altro era già nelle mani di Spinazzola pronto a battere la rimessa laterale. Non c'è perdita di tempo da parte dell'ex Cagliari, quindi nemmeno il giallo.

50' - Recupero lunghissimo, giustificato dalle numerose interrruzioni: Maresca deve aggiungere un minuto extra ai quattro concessi inizialmente.

SECONDO TEMPO -

48' - Belotti si aggiusta il pallone con il braccio dopo averlo stoppato con il petto: Maresca se ne accorge e fischia.

53' - Trattenute reciproche Belotti-Bastoni nell'area romanista: giusto far correre.

55' - Capanello di giocatori romanisti attorno a Maresca per chiedere un rigore dopo un tocco con il braccio di Darmian sul cross di Bove: la dinamica della scivolata scagiona il difensore nerazzurro, anche il VAR conferma il punto di vista dell'arbitro.

58' - Proteste esagerate di Pellegrini: Maresca costretto ad estrarre il giallo. In precedenza corpo a corpo Belotti-Darmian, con il primo che vola invocando invano il fallo.

60' - Belotti spinge via ripetutamente Dumfries perché vorrebbe velocizzare la sua uscita dal campo: qua l'ex Torino ha rischiato grosso, poteva prendere un giallo.

62' - Mancini e Barella si allacciano a centrocampo, ma la situazione non degenera perché i due si spiegano anche grazie all'intervento di Maresca che va a separarli. Gesto di sportività da sottolineare dopo un accenno di scintille.

65' - Giallo per Lautaro inevitabile: il Toro, imprudente, colpisce in gioco pericoloso la fronte di Bove che lo aveva anticipato con un colpo di testa.

66' - Pestone di Camara ai danni di Bastoni: mancano una punizione per l'Inter e un giallo per il romanista.

74' - Regolare il raddoppio interista: Ibanez regala palla a Lautaro, che permetta a Lukaku di presentarsi a tu per tu con Rui Patricio per batterlo agevolmente.

77' - Spinazzola finisce nell'elenco degli ammoniti: provvedimento inevitabile per Maresca che è andato a punire lo sgambetto con cui il nazionale italiano ha fermato un'azione promettente dell'Inter.

84' - Entrata col piede a martello di Gagliardini ai danni di Pellegrini: Maresca fischia e non può fare altro che mettere subito mano al cartellino giallo.