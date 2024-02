Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto Marco Guida per dirigere Roma-Inter, big match della 24esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata è stato assistito da Meli e Alassio, con Sacchi in veste di quarto ufficiale. Nella sala Var di Lissone la coppia Mazzoleni-Pairetto.

Nel complesso positiva la prestazione del direttore di gara e della sua squadra, che hanno affrontato l'impegno con lo stesso metro lasciando correre il dovuto e analizzando con cura ogni situazione meritevole di check.

A seguire gli episodi principali da moviola:

5' - Durissimo tackle di Paredes su Barella, ma l'arbitro lascia giocare perché l'argentino è entrato prima sul pallone spazzando poi via tutto. C'è dunque da aspettarsi che il metro sia questo.

13' - Falloso l'intervento di Pavard su Rui Patricio che sul cross di Dimarco arriva prima del franccese. Giusto il fischio del direttore di gara.

17' - Episodio chiave: Acerbi con un pallonetto di testa scavalca Rui Patricio e segna. Il VAR segnala però a Guida un possibile disturbo di Thuram sul portiere, con il francese in netto fuorigioco. L'arbitro va a rivedere e da protocollo la decisione è sua: nessun disturbo, rete assegnata perché non c'è alcuna influenza sul movimento dell'estremo difensore portoghese. Corretto.

28' - Regolare il pareggio di Mancini: sulla punizione di Dybala è Acerbi a tenere tutti in gioco.

37' - Calcetto di Paredes a Lautaro dopo che sul lato sinistro l'attaccante aveva rubato il pallone. Guida assegna la punizione, vista la pericolosità dell'azione poteva starci anche un cartellino giallo.

45+2' - Check del VAR per un presunto fallo di mano di El Shaarawy nella propria area di rigore. Guida fa inizialmente proseguire e da Lissone confermano che non ci sono gli estremi per un suo intervento.

45+3' - Altro check sempre dopo un episodio nell'area giallorossa: Lautaro finisce a terra su azione da corner, c'è una spinta di Paredes su Acerbi che finisce addosso al compagno. Ma non c'è un contatto che giustifichi l'assegnazione di un penalty.

46' - Primo errore grave di Guida che interrompe un contropiede pericoloso dell'Inter assegnando fallo contro Lautaro e in favore di Mancini. In realtà è il difensore a trattenere vistosamente l'argentino.

47' - Cartellino sacrosanto per Mancini che affonda il tackle in modo duro su Mkhitaryan al limite dell'area.

49' - Regolare la posizione di Thuram sull'assist di Darmian: il francese viene tenuto in gioco da Mancini che perde la marcatura.

86' - C'è una spintarella di Dybala su Mkhitaryan nel corso di un'azione caotica della Roma nell'area dell'Inter. Guida prima lascia proseguire poi ferma il gioco tra le proteste dei padroni di casa. Giusta decisione.

91' - Dumfries prende il tempo a Huijsen e si autolancia all'altezza della linea laterale, venendo abbattuto dal difensore giallorosso. Cartellino giallo più che corretto.