28' - Acerbi insegue un pallone lungo, si lancia in scivolata per cercare di arpionarlo ma la sfera gli sfugge e viene rubata da Okerek, per fermarlo il difensore non può far altro che agganciarlo. Giallo sacrosanto, non rosso perché tra Okerere e la porta c'era ancora molto campo e un altro difensore dell'Inter largo pronto a intervenire.

38' - Calhanoglu aggancia da dietro Valeri, altro giallo giusto da parte di Mariani.

53' - Errore di Mariani e del suo assistente: sul tiro di Sernicola finito fuori vedono una deviazione di un difensore dell'Inter che al replay non sembra esserci: angolo per la Cremonese che però non produce effetti.

55' - Chiriches spinge Dzeko in possesso palla in area, Mariani lascia correre optando per il contatto regolare, ma al replay la gamba di Chiriches colpisce quella di Dzeko senza colpire il pallone. Non sarebbe stato clamoroso assegnare il rigore, a ingannare l'arbitro probabilmente l'intensità del contatto, non troppo energico, e la facilità con cui Dzeko cade. Si poteva almeno rivedere al Var.

74' - Su cross di Sernicola, Gyan gira a rete trovando l'opposizione di Darmian con una mano: Mariani fa giustamente proseguire poiché la mano è attaccata al petto e non aumenta il volume del corpo.