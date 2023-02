L'arbitro di Bologna-Inter, 24^ giornata della Serie A 2022/23, è Daniele Orsato, della sezione di Schio. L'esperto fischietto ha come assistenti Colarossi e Capaldo, il Quarto Ufficiale è Perenzoni. VAR dell'incontro Marini, assistente VAR Muto. Gara condizionata dal campo pesante e dunque i duelli sono accentuati da quest'aspetto. Corretto annullare il gol a Barrow, visto che Dominguez era in posizione irregolare e in traiettoria sul tiro del gambiano. Alcune scelte di Orsato sono poco precise: eccessiva l'ammonizione a De Vrij sul finire di primo tempo. Orsato non è sempre preciso nelle valutazioni contingenti delle situazioni.

Di seguito gli episodi più rilevanti dell'incontro:

10' - Il Bologna sviluppa il gioco sul settore mancino, quando Barrow riceve in posizione irregolare. L'arbitro fa proseguire l'azione con Onana che compie un grande gesto tecnico in dribbling. Ma il gioco andava fermato.

12' - Corretto annullare il vantaggio del Bologna: Dominguez ostacola Onana sul tiro di Barrow (è in traiettoria della conclusione). E non c'era assolutamente rigore perché Darmian, in caduta, non può tagliarsi il braccio sinistro (movimento congruo).

17' - Darmian centra l'anticipo su Barrow, commettendo irregolarità. Inutili le proteste: fischio giusto.

21' - Dumfries perde palla e trattiene Soriano: punizione Bologna con qualche rischio per l'esterno nerazzurro.

29' - Posch spinge Lautaro, Orsato non fischia, sbagliando. Il direttore di gara mette mano al fischietto poco dopo per un contatto tra Brozovic e Dominguez.