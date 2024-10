È Matteo Marcenaro l'arbitro scelto per dirigere Inter-Torino, match valido per la settima giornata di Serie A. Il fischietto genovese ha come assistenti Giallatini e Bercigli, con Colombo quarto uomo. In sala VAR c'è invece Rosario Abisso, coadiuvato da Aureliano.

14’ - Lazaro salta di testa spingendo Darmian, che tocca per ultimo il pallone e chiede il fallo: Marcenaro concede rimessa dal fondo. È la prima sbavatura del match.

17’ - Thuram chiude il triangolo e con Frattesi e viene steso da un brutto tackle di Maripan, che interviene in scivolata e con il piede a martello sulla caviglia destra del francese. Inizialmente Marcenaro applica la regola del vantaggio per poi ammonire il difensore del Torino a fine azione, poi il VAR lo richiama ed estrae il rosso. La decisione finale è giusta.

29’ - Sugli sviluppi di un corner, Thuram calcia in porta di sinistro e trova la devozione di Linetty: Marcenaro concede rimessa dal fondo, sbagliando.

36’ - Il Torino accorcia le distanze con Zapata: timide proteste dell’Inter per il contatto fisico tra il colombiano e Acerbi, ma non ci sono gli estremi per un richiamo al VAR.

38’ - Bisseck interviene in ritardo su Pedersen: giallo per il difensore dell’Inter.

47’ - Nel tentativo di chiudere su Frattesi, Masina orienta il piede e compie un retropassaggio verso Milinkovic-Savic, che prende il pallone con le mani. Poteva starci il calcio di punizione indiretto, ma per Marcenaro si tratta di una deviazione involontaria.

55’ - Pedersen va alla ricerca del pallone ma rifila un pestone a Pavard: per Marcenaro non c’è nessun fallo da fischiare.

58’ - Linetty stende Darmian sulla fascia con un intervento in ritardo: ammonizione per il centrocampista del Torino.

62’ - Tripletta di Thuram, in rete dopo la respinta di Milinkovic-Savic. Il check con il VAR conferma la regolarità del gol: Darmian, che è alle spalle del portiere granata prima che il francese calci in porta, non è in posizione di fuorigioco attivo. Decisione corretta.

67’ - Zapata protesta per un contatto in area con Bastoni, Marcenaro si confronta con il VAR e non rileva irregolarità. Il colombiano riceve una leggera spinta dall’interista e accentua vistosamente la caduta: giusto non concedere il penalty.

86’ - Marcenaro fischia calcio di rigore per il Torino per un contatto tra Calhanoglu e Masina: il piede destro dell’interista tocca la pianta di quello sinistro del granata. Il tocco è lieve, il rigore concesso è generoso: Vlasic lo realizza e fa 3-2.

92’ - Walukiewicz trattiene Zielinski che aveva avviato la ripartenza: Marcenaro estrae il cartellino giallo per il granata al termine dell’azione.