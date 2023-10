È Fabio Maresca l'arbitro designato per dirigere Inter-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Napoli è coadiuvato Peretti e Bresmes, con Manganiello quarto uomo. In sala VAR ci sono Di Paolo e il suo assistente Dionisi. Dopo un primo tempo quasi impeccabile, il direttore di gara macchia la prestazione personale con un secondo tempo impreciso e condito da un episodio grave, ovvero il mancato secondo giallo a Paredes in occasione del fallo (non fischiato) su Thuram.

12' - Thuram punta e salta N'Dicka, che cade a terra nella sua area di rigore e chiede un fallo per una presunta trattenuta del francese: Maresca fa bene a lasciar correre perché il difensore della Roma si lascia andare con troppa facilità dopo il minimo contatto. Mancini protesta con toppa foga e viene ammonito.

33' - Pavard prova la rovesciata nell'area di rigore della Roma ma finisce per centrare il volto di Bove: il difensore dell'Inter riceve un giallo per gioco pericoloso.

44' - Dumfries anticipa e salta Zalewski lanciandosi in area di rigore: l'olandese resta in piedi e prosegue l'azione nonostante la lieve trattenuta dell'avversario, andando poi a protestare timidamente da Maresca. Non ci sono gli estremi per il penalty.

47' - Thuram scappa via sulla fascia, resistendo a più trattenute da parte di N'Dicka fino al fischio del calcio di punizione da parte di Maresca: anche il difensore della Roma si guadagna un giallo meritato.

50' - L'Inter parte in contropiede con una serie di passaggi rapidi, Paredes blocca la ripartenza sgambettando Lautaro: ammonizione corretta per fallo tattico.

55' - Paredes, appena ammonito, stende Thuram al limite dell'area interrompendo il tiro in porta dell'interista: Maresca non fischia il calcio di punizione e lascia andare avanti l'azione, bloccata poi per un fallo di Dumfries. Errore grave: il contatto tra il centrocampista della Roma e l'attaccante dell'Inter è falloso e l'azione era giudicabile come pericolosa, motivo per cui poteva anche scattare il secondo giallo e quindi il rosso.

56' - Calhanoglu entra duro su Bove nel tentativo di andare a contrasto: Maresca ammonisce giustamente il centrocampista dell'Inter.

64' - El Shaarawy sterza al limite dell'area e viene agganciato da Bastoni: corretto il giallo per il difensore dell'Inter.

69' - Cristante allarga troppo il gomito nel duello aereo con Mkhitaryan: giusta l'ammonizione per il centrocampista della Roma.

77' - Kristensen rifila un pestone netto a Dimarco che ha già giocato il pallone: Maresca fischia il fallo, ma sbaglia non tirare fuori il cartellino.

87' - Piovono proteste dalla panchina della Roma dopo il fischio di un fallo di Mancini su Lautaro: Maresca ammonisce Foti, vice di Mourinho.

89' - Carlos Augusto va al cross verso Thuram, a cui viene impedita la conclusione pulita in porta dall'intervento di N'Dicka: Maresca assegna rimessa dal fondo, ma l'ultimo tocco sembra invece essere del romanista.