È Federico La Penna l'arbitro designato per dirigere Inter-Napoli, posticipo della 29esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma ha come assistenti Berti e Perotti, con Feliciani nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Aleandro Di Paolo, coadiuvato da Valeri. Dopo un primo tempo tranquillo, La Penna perde la bussola negli ultimi 10': restano grossi dubbi sulla concessione del calcio d'angolo che porta il Napoli al pareggio, sul contatto tra Thuram e Rrahmani e soprattutto su quello tra il francese e Meret, stessa fattispecie di Nzola-Sommer (in quel caso però il portiere era in anticipo ed era stato fischiato comunque calcio di rigore per la Fiorentina).

3' - Il primo affondo dell'Inter è un tentativo verso la porta di Thuram respinto da Juan Jesus: il brasiliano impatta con la schiena, La Penna fa giustamente correre dopo il silent check col VAR.

24' - La Penna si fida della segnalazione dell'assistente Perotti e concede rimessa dal fondo all'Inter dopo un contatto tra Bastoni e Anguissa. Decisione sbagliata: l'ultimo tocco è del difensore, si doveva ripartire con un corner per il Napoli.

27' - Thuram entra in area e sterza più volte, venendo poi steso da Rrahmani: il fallo da rigore è netto, ma La Penna segnala il fuorigioco che annulla tutto. Il VAR conferma: sulla spizzata di Dimarco ad inizio azione il francese parte oltre la linea difensiva del Napoli. Si riparte con un calcio di punizione per gli azzurri.

36' - Kvaratskhelia sgasa in ripartenza, Pavard lo sbilancia bloccando un'azione potenzialmente pericolosa: giusto il primo giallo del match per il difensore dell'Inter.

43' - L'Inter passa in vantaggio con Darmian che sblocca la gara su assist di Bastoni. Ad inizio azione c'è un fallo di Olivera su Mkhitaryan: La Penna fa bene a far correre l'azione applicando la regola del vantaggio.

50' - Thuram si avventa su una palla vagante e la gioca in avanti, ricevendo poi l'intervento in ritardo di Lobotka: ammonizione per il centrocampista del Napoli.

53' - Traoré scappa via a Barella che lo stende con una scivolata da dietro: cartellino giallo corretto anche per l'interista.

56' - L'Inter parte in ripartenza con l'apertura di Acerbi intercettata da Lobotka: l'Inter chiede un calcio di punizione per un tocco di braccio, ma La Penna fa correre e non fischia, lasciando il possesso al Napoli. Lo slovacco era già ammonito.

57' - Kvaratskhelia chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio in area di Darmian, ma La Penna fa bene a far correre: nell'intervento in scivolata il difensore dell'Inter tocca la palla con la coscia destra. Giusto ripartire con un calcio d'angolo.

73' - Frattesi riparte in contropiede e protegge palla allargando il braccio e poggiando la mano sul petto di Lobotka che fa una sceneggiata toccandosi il volto: La Penna fischia una punizione inesistente per il Napoli.

82' - Il Napoli trova il gol del pareggio con Juan Jesus, ma l'Inter protesta sulla concessione del calcio d'angolo assegnato dopo il duello tra Darmian e Di Lorenzo, che sembra l'ultimo a toccare il pallone con la punta del piede destro. Restano grossi dubbi sulla decisione di La Penna e dell'assistente Berti.

87' - La Penna fischia in ritardo una punizione per il Napoli per fallo di Bastoni su Politano, scatenando le proteste di Calzona: giallo per l'allenatore degli azzurri.

88' - Thuram resta a terra in area dopo un contatto con Rrahmani, che tocca il pallone (che cambia direzione) con la punta del piede destro e impatta contestualmente il piede sinistro dell'attaccante dell'Inter: per La Penna non ci sono gli estremi per un calcio di rigore e il VAR conferma il tocco sul pallone e poi sul piede.

89' - Su un cross dalla sinistra Thuram va a saltare di testa toccando in anticipo il pallone e andando poi allo scontro con i guantoni di Meret che è in uscita: episodio molto simile al contatto Sommer-Nzola in Fiorentina-Inter (in quel caso il portiere era in anticipo sull'attaccante), ma questa volta il contatto non viene sanzionato con il calcio di rigore. Anzi, La Penna fischia fallo in attacco dell'interista e il VAR non interviene.

90' - La Penna fa correre l'ennesimo intervento dubbio e al limite su Buchanan, Inzaghi protesta dalla panchina: ammonizione anche per l'allenatore dell'Inter.