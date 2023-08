È Andrea Colombo l’arbitro designato per dirigere la quarta gara di Serie A di oggi, prima giornata della stagione 2023/24, tra Inter e Monza a San Siro. Il fischietto di Como ha come assistenti Baccini e Capaldo con Mariani nelle vesti di quarto uomo. Al VAR c'è il barese Luigi Nasca, coadiuvato da Paterna all'AVAR. Partita nel complesso arbitrata con equilibrio e serenità senza grandi interruzioni e polemiche, ne sono conferma i due soli gialli estratti, uno per parte. Qualche leggera sbavatura in qualche episodio, come il giallo potenzialmente mancato a Pablo Marì nel primo tempo, non guastano la prestazione di Colombo, complessivamente buona.

8' - Dopo un'apertura clamorosa di Barella, Denzel Dumfries serve Lautaro che beffa Pablo Marì e, tenuto in gioco proprio da Danilo D’Ambrosio dell’Inter e Caldirola, insacca il primo gol della stagione.

16' - Colpani interviene da dietro su Mkhitaryan colpendo tutto: palla e avversario. Colombo interviene con la semplice punizione, non sembra passibile di giallo l'intervento del brianzolo.

24' - Pablo Marì mura fallosamente Marcus Thuram in corsa, Colombo fischia correttamente punizione a favore dei padroni di casa e grazia il difensore spagnolo da un giallo che avrebbe meritato.

32' - Fallo di Lautaro su Gagliardini: l’argentino è entrato duramente sulla caviglia dell’ex compagno. Giusto il giallo estratto dal direttore di gara.

33' - Contrasto Dumfries-Pessina in area con l’olandese che, sfinito, dalla corsa perde grip e finisce sul terreno di gioco. L’arbitro lascia correttamente correre.

39' - D’Ambrosio libera l’area del Monza strappando a Lautaro il pallone, giusto indicare l’angolo. Il difensore brianzolo non commette alcun fallo.

40' - Muro duro di Stefan De Vrij su Maric, sulla linea di centrocampo. Giusta la lettura del direttore di gara, che fischia punizione al netto delle proteste immotivate di Simone Inzaghi.

41' - Giallo estratto correttamente anche ai danni di Caldirola dopo un brutto colpo rifilato dal difensore monzese sulla caviglia di Lautaro.

46' - Fallo di Calhanoglu su Gagliardini, il turco rifila un pestone al centrocampista biancorosso, Colombo erroneamente lascia correre.

54' - Sgambettata di Dimarco su Ciurria, giusto il fischio dell’arbitro.

55' - Fallo in attacco di Mkhitaryan, corretta la decisione dell’arbitro di interrompere il gioco.

58' - Gamba tesa di Dimarco su Colpani sul tentativo dell’interista di strappare il pallone e innescare la ripartenza. L’arbitro lascia correre, sarebbe stato giusto fischiare fallo a favore degli ospiti.

59' - Colombo interrompe il gioco dopo un contrasto tra D’Ambrosio e Thuram, fischiando punizione dal limite dell’area per l’Inter. Lettura corretta visto il colpo da dietro ricevuto dal francese. L'ex Inter non vede mai palla.

69' - Banale contrasto Caldirola-Carlos Augusto che sfugge a Colombo: il difensore biancorosso scivola nel tentativo di rotazione travolgendo l’interista che, mentre si rialza, riceve un tentativo d’intralcio da parte dell’ex compagno.

76' - Grande assist di Arnautovic per Lautaro che insacca il 2-0. Tutto regolare nella rete del raddoppio nerazzurro.

92' - Scontro in area di rigore del Monza tra il capitano dei brianzoli Pessina e Bisseck prima che il corner venisse battuto. Il monzese tenta di ‘bloccare’ il tedesco che si svincola. Entrambi franano sul terreno di gioco, l’arbitro lascia giustamente correre.

