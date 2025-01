La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan è stata affidata all'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, al secondo derby di Milano in carriera. A coadiuvarlo come assistenti Carbone e Tegoni, con Michael Fabbri quarto uomo. In sala VAR Valerio Marini con due assistenti, ovvero Doveri e Perrotti. Nel complesso tanti, troppi errori del direttore di gara che valuta male diverse situazioni di campo, al punto da risultare decisivo.

Ecco a seguire i principali casi da moviola della partita.

13' - Calhanoglu interviene in tackle quasi disperato su Musah che aveva preso velocità. Sozza lascia correre ma il turco tocca la caviglia dell'avversario, rischiando il cartellino giallo. Graziato.

17' - Su un corner lungo di Hernaandez, Morata va a inseguire un pallone che sembrava perso e lo tiene in campo, ma l'assistente dalla parte opposta, Tegoni, indica rimessa dal fondo.

34' - Sozza giudica invoilontario un durissimo pestone di Theo Hernandez sul tendine d'Achille di Dumfries. L'olandese resta a terra assai dolorante, il cartellino giallo sarebbe stata la decisione giusta almeno per imperizia.

45' - Solo un minuto di recupero concesso da Sozza nonostante solo l'infortunio di Dumfries avesse interrotto il gioco almeno per un paio di minuti. Nonostante ciò l'Inter riesce a segnare proprio nell'extra time con Lautaro.

46' - Fofana trattiene vistosamente e butta giù Barella, interrompendo un'azione in cui il Milan non è ben posizionato. Fallo tattico che però l'arbitro non sanziona con il cartellino, mantenendo un metro permissivo per entrambe.

51' - Cartellino giallo per Mkhitaryan, che stende Leao dal limite dell'area interrompendone la percussione offensiva. Prima però c'era un fallo di Morata su Asllani, errore simile a quello di Calhanoglu-Musah. Sulla punizione il Milan accorcia le distanze.

54' - Ammonizione per Dumfries che per bloccare Theo Hernandez deve sgambettarlo: giusto.

57' - Calcio sul piede di Tomori che manca il pallone e colpisce Lautaro: cartellino giallo corretto.

58' - Attimi di tensione: Leao dà un paio di calcetti a Bisseck invitandolo a rialzarsi rapidamente, Barella arriva a muso duro col portoighese per difendere il compagno. Sozza richiama entrambi senza estrarre cartellini.

72' - Ammonizione per Barella, ancora per fermare Leao al limite dell'area. Il centrocampista protesta ma non tocca il pallone.

76' - Altra topica di Sozza che giudica pulito l'intervento di Thiaw, da ammonizione (pallone verso l'esterno) su Barella in ripartenza.

89' - Giusta ammonizione per Bastoni che abbatte Pulisic per evitare una ripartenza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!