22' - Gosens entra in area dalla sinistra, Gendrey enta in scivolata, anche lui colpisce prima il pallone e poi l'esterno tedesco. Manganiello concede solo l'angolo ma Gendrey rischia tanto perché il contatto c'è mentre il pallone viene solo sfiorato. Intervento al limite ma da regolamento ci può stare.

5' - Dalla susseguente punizione la palla arriva a Martinez, stavolta è Tuia che in scivolata travolge palla e attaccante, non c'è rigore perché il difensore prende prima il pallone e nella foga l'avversario.

Inter-Lecce è stata diretta da Manganiello di Pinerolo, assistenti Scatragli e Garzelli , quarto uomo Meraviglia . In sala Var Nasca e Volpi . Sono almeno quattro gli episodi dubbi in area di rigore del Lecce, dove i difensori non sono andati tanto per il sottile intervenendo in maniera dura sui nerazzurri: Manganiello, con il supporto del Var, ha sempre optato per l'intervento pulito ma in qualche circostanza qualche dubbio resta. Rivediamo gli episodi principali.

26' - Gosens steso ai 30 metri da Maleh, l'arbitro assegna giustamente la punizione ma anche qui poteva starci il giallo: si arrabbia molto Inzaghi.

27' - La seguente punizione sbatte sul braccio di Hujlmand che in barriera si sbilancia leggermente per deviare il pallone, il braccio non si stacca molto dal corpo ma aumenta comunque leggermente il volume del corpo: episodio dubbio.

37' - Terzo episodio in area di rigore simile: stavolta è Gendrey a intervenire in scivolata su Dumfris facendolo cadere, ancora una volta Manganiello opta per l'intervento sul pallone e ha ragione. Il difensore colpisce nettamente la palla senza toccare l'olandese che cade da solo. Intervento pulito.

52' - Lancio lungo per Lautaro che spinge leggermente Tuia ma quanto basta per fargli perdere l'equilibrio, Manganiello fischia fallo in attacco per la delusione dello stesso Martinez e del pubblico.

66' - Ennesimo episodio dubbio in area: Gosens anticipa nettamente Blin che lo tocca sul piede mandandolo a terra. Stavolta l'intervento del difensore è sul piede e non sul pallone, Gosens resta a terra dolorante, potrebbe starci il rigore ma il Var conferma la decisione di Manganiello: si può continuare.