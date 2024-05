È Juan Luca Sacchi l'arbitro designato per dirigere Inter-Lazio, gara valida per la penultima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Macerata è assistito da Bercigli e Palermo, con Santoro che indossa i panni del quarto ufficiale. A Lissone, in sala VAR, c'è invece la coppia Serra-Aureliano. Sacchi usa poche volte lo strumento del cartellino e non sembre giudicare bene gli epidosi chiave: giusto annullare la rete di Castellanos per fuorigioco, falloso l'intervento di Vecino su Lautaro in area di rigore biancoceleste.

4' - La Lazio passa in vantaggio con Castellanos, ma il VAR annulla il gol della Lazio. Decisione corretta: l'attaccante parte in posizione di fuorigioco al momento della verticalizzazione.

35' - Zaccagni va alla conclusione e resta poi a terra dopo un lieve contatto con Pavard che va in scivolata alla ricerca dal contrasto: il contatto arriva quando la palla è già uscita dal campo e non ci sono gli estremi per un calcio di rigore.

43' - Thuram protegge la posizione e poi scappa via a Gila che lo placca con una vistosa trattenuta, Sacchi fischia punizione ma tiene il cartellino nel taschino: poteva starci il giallo per fallo tattico.

46' - Vecino scivola in area di rigore della Lazio e stende Lautaro con un tackle involontario, impedendogli chiaramente di andare a concludere verso la porta. Si tratta di una valutazione di campo e Sacchi decide di far correre, ma la decisione resta molto dubbia: il contatto è chiaramente involontario, ma esiste e porta ad ostacolare concretamente il tentativo a rete dell'attaccante dell'Inter. Poteva starci il penalty.

51' - In un potenziale contropiede dell'Inter arriva l'intervento falloso di Casale che stende Acerbi: cartellino giallo per il centrale della Lazio che era diffidato e salterà l'ultima giornata per squalifica.

78' - Sacchi fischia un calcio di punizione da posizione pericolosa per l'Inter, la Lazio protesta: effettivamente Vecino, che interviene in scivolata, sembra toccare prima e il pallone e poi la caviglia di Sanchez.

84' - Castellanos si invola verso la porta dell'Inter, Pavard è l'ultimo uomo e lo ferma con un perfetto intervento in scivolata: timide proteste della Lazio per un calcio di rigore, ma il francese entra in netto anticipo sul pallone.