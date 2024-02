È Fabio Maresca l'arbitro designato per dirigere Inter-Juventus, big match della 23esima giornata di Serie A. Il fischietto di Napoli ha come assistenti Carbone e Giallatini, con Doveri nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Massimiliano Irrati, coadiuvato da Aleandro Di Paolo. Arbitraggio all'inglese per il direttore di gara, che controlla una partita sulla carta tesa mantenendo un metro di giudizio uniforme: comanda la regola del 'lasciar correre', a volte forse eccessivamente (tanti dubbi sul contatto Danilo-Thuram). Buona anche la gestione dei cartellini, ma troppo fiscale il giallo per Inzaghi.

6' - Cambiaso scalcia Bastoni che ha già giocato il pallone: Maresca non interviene e lascia correre per la regola del vantaggio.

7' - Pavard rilancia il pallone in avanti e incassa l'intervento in ritardo di Vlahovic: Maresca decide di non ammonire il serbo e si limita al richiamo verbale.

11' - Maresca assegna rimessa laterale per l'Inter, ma Barella lo corregge con sportività e ammette di aver toccato per ultimo il pallone nel contrasto con Gatti: l'arbitro ringrazia e cambia decisione.

19' - Valhovic strattona Acerbi, Maresca fischia calcio di punizione per l'Inter: l'attaccante della Juventus protesta con troppa foga e si prende un meritato cartellino giallo.

28' - Lautaro controlla la palla arrivata dal cross di Dimarco allargando il braccio destro: Maresca ferma giustamente l'azione (al termine della stessa) e fischia punizione per la Juventus.

32' - Thuram parte in contropiede e viene steso da Danilo che interviene in scivolata: lo juventino tocca prima il pallone con la punta del piede e poi stampa i tacchetti sulle caviglia dell'interista. Scatta il cartellino giallo per imprudenza.

34' - Timide proteste dell'Inter per un presunto tocco di mano di Cambiaso nell'area della Juventus: Maresca fa correre con sicurezza, il contatto è sul petto del bianconero. Poco prima, nella stessa azione, c'è anche un contatto che coinvolge Thuram, contrastato da Danilo prima e Rabiot poi, con il brasiliano che prende la palla ma anche le gambe del francese: il VAR non interviene, restano molti dubbi.

37' - L'Inter passa in vantaggio con l'autogol di Gatti, che pressato da Thuram spedisce la palla in rete: dopo il check col VAR per verificare eventuali tocchi di mano, Maresca convalida la rete. Non ci sono irregolarità.

50' - Lautaro resta a terra dolorante dopo un contato con Bremer: Maresca lascia correre il corpo a corpo, ma il difensore della Juventus rifila anche un pestone all'avversario. Ci stava il fallo.

51' - Rabiot scappa sulla fascia a Mkhitaryan che entra in scivolata e in ritardo: intervento non cattivo, ma giusta anche l'ammonizione per l'armeno.

60' - Dimarco resta a terra dolorante dopo un contatto con Bremer: Maresca non fischia fallo neanche in questa circostanza, ma c'era un pestone sul piede del nerazzurro.

70' - Thuram punta e salta Bremer, poi finisce a terra in area di rigore: Maresca rispetta il metro di giudizio e fa correre dopo lo spalla a spalla. Troppo poco per fischiare un penalty.

74' - Thuram porta palla e guida la ripartenza, ma finisce giù sulla trequarti campo dopo che viene sgambettato da Locatelli: Maresca non fischia, in questa occasione c'era il fallo.

78' - Inzaghi richiama in panchina Thuram, che rallenta l'uscita dal terreno di gioco: Maresca lo ammonisce per perdita di tempo.

79' - Inzaghi viene pizzicato fuori dall'area tecnica: Maresca estrae il giallo anche per l'allenatore dell'Inter. Decisione fiscale: nel primo tempo Allegri aveva ostacolato una rimessa in gioco di Darmian posizionandosi fuori dall'area tecnica e non c'erano stati provvedimenti. Il tecnico dell'Inter era diffidato e sarà quindi squalificato per la trasferta di Roma.

91' - Arnautovic prova a giocare il pallone di tacco ma la sponda è interrotta dal braccio di Bremer, non eccessivamente largo: per Maresca non c'è nulla e si continua a giocare.