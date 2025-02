È Marco Piccinini l'arbitro designato per dirigere Inter-Genoa, match valido per la 26esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Forlì ha come assistenti Cecconi e Vecchi, con Arena quarto ufficiale. Al VAR c'è invece Marco Serra, coadiuvato da Chiffi. Pochi gli episodi degni di nota, ma le letture del direttore di gara non sono sempre impeccabili anche se non ci sono errori da matita rossa. Qualche imprecisione anche nella gestione dei cartellini: mancano in particolare quelli per Mkhitaryan e Masini.

10' - Dumfries porta palla e sterza poco prima di entrare in area, poi cade a terra dopo un contatto con Martin: Piccinini lascia correre e fa cenno che non c'è nulla. Si tratta di un incrocio di gambe involontario tra i due giocatori, tanto che l'olandese non protesta per il mancato fischio.

39' - Pinamonti ingaggia lo spalla a spalla sulla fascia prima con Asllani e poi con Dumfries, conquistando una rimessa laterale. Svista dell'assistente Cecconi: in realtà l'attaccante del Genoa è l'ultimo a toccare il pallone.

50' - Mkhitaryan perde una palla velenosa in mezzo al campo e blocca la ripartenza del Genoa trattenendo Miretti: Piccinini fischia fallo ma non ammonisce l'armeno. Decisione sbagliata: ci stava il giallo per fallo tattico.

54' - Masini entra in scivolata su Lautaro e tiene il piede alto, seppur non affondando il colpo: anche in questo caso Piccinini si limita a fischiare il fallo senza estrarre il cartellino.

56' - Miretti entra a forbice e in netto ritardo su Bastoni che ha già giocato il pallone, colpendo anche il polpaccio dell'interista con il ginocchio destro: giallo meritato per il centrocampista del Genoa.

73' - Ennesima perdita di tempo di Leali durante il rinvio dal fondo: Piccinini informa che si tratta dell'ultimo richiamo verbale.

75' - Vasquez cade in area sulla linea di fondo dopo aver incassato una leggera spinta alle spalle da Taremi e tocca poi il pallone con il braccio mentre l'interista tenta di proseguire l'azione: la palla non è uscita, Piccinini blocca l'azione segnalando il fallo dell'iraniano ma poi fa ripartire il gioco con una rimessa dal fondo. Decisione errata.

95' - Ultimo disperato tentativo del Genoa con il lungo lancio di Sabelli in area: Martinez blocca la palla in presa e viene poi travolto da Ekuban, che poi appoggia in rete. Piccinini non ha dubbi e fischia fallo in attacco, ammonendo poi l'attaccante rossoblu che chiede scusa per l'intervento pericoloso. Lettura corretta.