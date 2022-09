È Clement Turpin l'arbitro scelto per dirigere Inter-Bayern Monaco, match valido per la 1a giornata del Gruppo C di Champions League. Il fischietto francese ha come assistenti i connazionali Danos e Gringore, il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Buquet. La direzione del VAR è incarico di Brisard, coadiuvato da Belajod. Prima frazione senza particolari sussulti, da segnalare giusto qualche leggera indecisione. Meglio il secondo tempo: pochi fischi e una sola – inevitabile – ammonizione.

10' – Nessun contatto irregolare tra Kimmich e Lautaro: semplice corpo a corpo su cui il tedesco si lascia andare con troppa teatralità. Lascia correre giustamente Turpin.

19' – Corretto assegnare la punizione al Bayern Monaco: Lautaro Martinez tocca solamente l'uomo e non il pallone. Immotivate le proteste dell'argentino che sosteneva di aver colpito la sfera.

25' – Regolarissima la rete segnata da Leroy Sané a favore del Bayern Monaco: posizione in ampia linea, così come lo stop dell'esterno che si aggiusta la sfera col petto e non col braccio.

27' – Poteva starci una punizione in zona interessante a favore dell'Inter: sospetto il tocco di Coman su Lautaro. Rimangono dei dubbi sull'intervento da dietro del francese.

32' – Ingenuità di D'Ambrosio che entra in ritardo su Lucas Hernandez: punizione inevitabile.

35' – Sbagliato assegnare il calcio d'angolo all'Inter: l'ultimo tocco è di Dzeko, non di Muller.