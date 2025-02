È Daniele Doveri l'arbitro designato per dirigere Fiorentina-Inter, gara di recupero valida per il recupero della 14ª giornata di Serie A 2024/25. Il fischietto della sezione di Roma 1 ha come assistenti Costanzo e Rossi, con Fourneau nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Paolo Silvio Mazzoleni, coadiuvato da Paganessi. Pochi episodi (e pochi cartellini) da segnalare nel match del Franchi: corretta la decisione di annullare la rete di Carlos Augusto per fuorigioco.

28' - Richardson interviene a gamba tesa su Thuram: Doveri fischia calcio di punizione per l'Inter, ma evita di estrarre il cartellino giallo.

31' - L'Inter sblocca il match con la zampata vincente di Carlos Augusto che corregge in rete una palla buttata in area da Bastoni, ma Doveri annulla il gol dopo un rapido check con il VAR: decisione corretta, il brasiliano parte in posizione di fuorigioco.

37' - L'Inter prova a ripartire in contropiede con Lautaro, ma Mandragora lo stende con una gamba tesa pericolosa e un fallo tattico che blocca la ripartenza: Doveri fischia fallo ma non ammonisce il centrocampista della Fiorentina. Poteva starci il giallo.

69' - Kean segna la rete del 2-0 e festeggia togliendosi la maglia: ammonizione per l'attaccante della Fiorentina.