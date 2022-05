Tocca a Paolo Valeri arbitrare la quarta sfida stagionale tra Juve e Inter, quella che mette in palio la Coppa Italia, secondo trofeo conteso dalle due squadre dopo la Supercoppa di gennaio. Alessandro Giallatini e Fabiano Preti i suoi collaboratori, Simone Sozza il quarto ufficiale; in sala Var, a Lissone, c'è Aleandro Di Paolo in coppia con Rosario Abisso. La scelta di Rocchi, alla fine dei conti, si è rivelata giusta fino a che la partita è rimasta sui binari della correttezza, poi nel secondo tempo il fischietto di Roma 2 ha perso la bussola dopo la decisione di assegnare il primo rigore, che ha portato il match ai supplementari, dove sono arrivati un altro penalty per i nerazzurri oltre all'espulsione di Allegri. Di seguito gli episodi da moviola:

3' - Vlahovic chiede l'ammonizione per la vistosa trattenuta di maglia da parte di De Vrij ai suoi danni: il serbo ha torto, giusto dare solo il calcio di punizione alla Juve.

7' - Inter subito in vantaggio: gol di Barella assolutamente regolare, tiro a giro da fuori area che si insacca al sette sorvolando la testa di Chiellini.

8' - Spalla a spalla Cuadrado-Perisic nei pressi del lato lungo dell'area interista: contrasto nei confini della legalità, Valeri ordina rinvio dal fondo.

9' - Dzeko sbilancia leggermente Chiellini, quanto basta per portare Valeri a fischiare fallo: decisione che ci sta, anche se Brozovic non è dello stesso avviso e lo fa presente.

17' - Valeri non fa una piega di fronte alle proteste veementi di Brozovic, in disaccordo con la decisione dell'arbitro di fischiare un suo intervento irregolare su Cuadrado. Il croato rischia qualcosa.

20' - Scatto di Chiellini che anticipa secco Dzeko nella trequarti interista e porta a casa un calcio di punizione: Valeri vede bene.

23' - Posizione regolare di Vlahovic prima della bordata che Handanovic disinnesca con una super-parata.

25' - Flipper nell'area juventina dopo un'iniziativa sulla sinistra di Perisic: la palla finisce sul corpo di Danilo, neanche l'ombra del rigore.

30' - Darmian e Danilo si allacciano in area, Valeri ferma il gioco prima della battuta del corner della Juve per richiamarli.

32' - De Ligt travolge Dzeko, manca l'intervento di Valeri.

34' - Darmian va dritto su Cuadrado, che all'ultimo sposta palla: fallo solare, sotto gi occhi di Inzaghi che allarga le braccia in segno di dissenso.

35' - Calhanoglu chiede un rigore per un tocco di mano di Zakaria dopo un suo tiro rimpallato da De Ligt: non ci sono gli estremi per la massima punizione.

36' - D'Ambrosio entra deciso e commette fallo su Bernardeschi, protesta di Barella sopra le righe prima che Valeri riporti la calma con l'arma del dialogo.

45' - Due minuti di recupero congrui per le varie interruzioni e il cambio obbligato operato da Allegri.

SECONDO TEMPO -

48' - Svista di Valeri che lascia correre invece che sanzionare il fallo di Cuadrado, colpevole di aver tenuto il braccio di Brozovic lanciato verso la linea di fondo.

49' - Vlahovic va giù in area troppo facilmente, dal campo Valeri fa segno che non c'è nulla. E ha ragione, come conferma il Var.

50' - Gol dell'1-1 juventino regolare: Morata corregge il tiro di Alex Sandro in posizione regolare, tenuto in gioco da Perisic sulla linea di porta.

52' - Tutto buono sul gol di Vlahovic, innescato da Dybala in campo aperto. C'è Darmian a rendere la posizione del 7 bianconero regolarissima.

55' - Brozovic spende un fallo tattico per fermare la ripartenza di Dybala: giallo inevitabile per il croato. Perdonato da Valeri perché calcia via il pallone non per perdere tempo o protestare ma per svegliare i compagni. Bonucci scatta dalla panchina chiedendo a gran voce al quarto uomo Sozza l'espulsione dell'avversario: avrebbe meritato il giallo. Poi l'arbitro si chiarisce con Allegri.