È Espen Eskås l'arbitro designato per dirigere Feyenoord-Inter, match valido per la gara d'andata degli ottavi di Champions League. Il fischietto norvegese ha come assistenti i connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, con Sigurd Kringstad nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è il tedesco Christian Dingert, coadiuvato dal portoghese Tiago Martins. Direzione di gara iniziata con qualche concessione forse eccessiva e proseguita con rigore in crescendo. La terna norvegese fischia sempre con attenzione e oculatezza senza forzare i cartellini, arrivati, in maniera direttamente proporzionale ai falli, con maggiore intensità, e commette un solo grande errore: il fallo da rigore di Mitchell su Thuram sulle prime non concesso e corretto grazie all'ausilio del VAR. Di seguito gli episodi degni di nota.

5' - Carranza pesta Asllani alle spalle: intervento al limite che sarebbe anche passibile di ammonizione.

6' - Altro intervento irruente di Carranza su Asllani, punito dal direttore di gara con un fallo a discapito del Feyenoord. Anche in questo caso nessun accenno di ammonizione, se non verbale.

26' - Intervento duro di Thuram su Mitchell: il francese colpisce in maniera un tantino avventata e scomposta l'avversario col numero 20 sulle spalle che rimane a terra dolorante. Anche in questo caso il norvegese non estrae alcun cartellino e anche in questo caso si può parlare di intervento al limite.

36' - Duello a centrocampo che vede Acerbi protagonista. Il difensore interista che viene prima scaraventato a terra da Paixao, poi prende una spallata da Carranza. Giusta la lettura del direttore di gara che si limita a fischiare punizione a favore dell'Inter.

48' - Contatto tra Lautaro e Moder che l'arbitro giudica giustamente regolare: l'argentino tocca il pallone senza mai prendere l'avversario che semmai viene leggermente pizzicato da Pavard.

62' - Eskås viene chiamato al monitor dalla Sala VAR per pestone da dietro di Mitchell sul tallone di Marcus Thuram. On field-review che non lascia dubbi al fischietto norvegese che indica il dischetto. Ottima lettura della combo Dingert-Eskås.

68' - Pavard affronta fisicamente Osman che però si lascia cadere accentuando su un contatto mai stato falloso.

68' - Giallo per Mitchell dopo aver atterrato Pavard, commettendo fallo tattico.

70' - Stefan De Vrij sfila un pericolosissimo pallone dai piedi di Ueda, quasi a tu per tu con Pepo Martinez, ma lo fa in maniera completamente corretta: l'olandese arpiona la palla senza mai toccare il giapponese che nel tentativo di scavalcare il 6 di Inzaghi cade. Il pubblico di casa chiede a gran voce un rigore che il direttore di gara giustamente non concede.

71' - Giallo per condotta antisportiva per Wellenreuther, reo di aver infastidito Dumfries.

74' - Un altro nome che finisce sul taccuino di Eskås: Alessandro Bastoni che ferma in corsa Mitchell prima regolarmente intervenendo sul pallone per poi colpirlo in un secondo intervento dritto sull'avversario. Giallo giusto.

76' - Altra ammonizione della gara, giallo sventolato a Osman per un'entrata scomposta ed eccessivamente veemente su Dumfries, che rimedia una tacchettata sul piede sinistro.

90' - È ancora Mitchell ad impegnare Eskås. Il giocatore costaricano entra duramente su Bastoni che riesce a saltarlo, evitando di prendere duramente il colpo e il secondo giallo della serata all'avversario.

96' - Ancora un aggiornamento della lista dei puniti sul taccuino dell'arbitro che mette il punto alla partita con il nome di Arnautovic, colpevole di aver allontanato un pallone destinato a rimessa laterale. Giallo anche per l'austriaco.

